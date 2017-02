Witte tijger overleden in DierenPark Amersfoort

Gewonde door explosie in schuur in Nijkerkerveen

16:45 Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter zijn even na 15:00 uur uitgerukt naar een woning op de Laakweg in Nijkerkerveen vanwege een explosie in een schuur. De bewoner is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.