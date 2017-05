Woudenberg raadpleegt deskundigen over ouders 'babyproof' maken

Op verzoek van ChristenUnie-fractievoorzitter Marleen Treep stond dinsdagavond de uitwerking van een vorig jaar mei aangenomen motie van de CU op de agenda van de gemeenteraad. In de motie werd aangedrongen op het voorkomen van echtscheidingen en relatieproblemen door 'nieuwe ouders' met voorlichting, advies en desgewenst hulpverlening bewust te maken van de komende veranderingen in hun leven.

Op het vlak van 'prenatale voorlichting' gebeurt er in Woudenberg volgens een rapportage van de GGD regio Utrecht al veel. Er is wel meer samenwerking mogelijk, want ondervraagde aanbieders als het sociaal team in Woudenberg, het consultatiebureau, de kraamzorg, huisartsen en het Mamacafé, waar moeders ervaringen kunnen uitwisselen, zijn lang niet altijd op de hoogte van elkaars initiatieven.

,,Is dit nu wat we met de motie bedoelden?'' vroeg Treep zich af. Het GGD-advies is vooral gericht op de lichamelijke zorg voor moeder en kind en heeft veel minder oog voor het welzijn van moeder, vader en kind, aldus het raadslid. Bovendien had ze in de rapportage weinig concrete verbeterpunten aangetroffen. Meer bewustwording - 'uiteraard met respect voor de privacy en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders' - acht Treep wel degelijk nodig. Zij verwees naar een verslag van het sociaal team waaruit bleek dat Woudenberg met een toename van het aantal complexe echtscheidingen wordt geconfronteerd.

Wethouder Pieter de Kruif, die als eerste reageerde, herhaalde dat er in Woudenberg al aardig wat wordt ondernomen. ,,Het een staat ook niet los van het ander. Mogelijke spanningen in een relatie kun je ook voorkomen door met ouders te bespreken hoe zij met een huilbaby moeten omgaan.''

De Kruif noemde verder Homestart, dat jonge gezinnen een luisterend oor en een helpende hand biedt bij spanningen waar ze zelf niet uit komen, de aandacht van het consultatiebureau voor de rolverdeling in het toekomstige gezin, opvoedingsondersteuning, begeleiding bij omgangsregelingen en preventieve zorg voor kinderen in het geval van psychische of verslavingsproblemen van ouders.