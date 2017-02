Woudenberger krijgt celstraf voor ontucht met 14-jarige

Ook is hem grooming en het bezit en verwerven van kinderporno ten laste gelegd. De man had contact gelegd met het meisje via Facebook. Hij vroeg haar opwindende berichten en naakfoto's te sturen. Ook stelde hij voor elkaar te ontmoeten.



Dat gebeurde in de zomer van 2015. De man reed met zijn bestelbus naar België om het meisje te ontmoeten en had volgens de officier van justitie seks met haar in zijn auto. Hoewel het meisje destijds vrijwillig meewerkte, noemde ze het achteraf 'het domste wat ze had kunnen doen'.



De officier van justitie hield de verdachte voor dat de verantwoordelijkheid voor de feiten geheel bij hem, als volwassen man, ligt. Omdat de man volgens deskundigen kampt met een aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken, moet hij als verminderd toerekeningsvatbaar gezien worden. De officier van justitie neemt dit advies over, maar legt wel een celstraf van 24 maanden op.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.