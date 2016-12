Zaak Jackson Alberto opnieuw voor de rechter

Op de vroege zondagmorgen van 18 oktober ontstond een gevecht in het trapportaal van een jongerenflat aan de Walenburg in Leusden. Verdachten Janos B., Laurens W. als Jackson Alberto woonden destijds in de flat. Het handgemeen escaleerde, toen Alberto een gummiknuppel uit zijn jas haalde. Hij sloeg, aldus de reconstructie van de rechtbank, zowel Laurens W. als Nygel S. met de knuppel die hem vervolgens door S. afhandig werd gemaakt.



Alberto kreeg vuistslagen van W. en viel op de grond. S. sloeg de gevelde Alberto daarop nog meerdere keren met de knuppel op het hoofd. Daarna ging het trio ervandoor. Alberto vroeg nog om water en een ambulance. Die werd pas 20 minuten later gebeld. De rechtbank in Utrecht kwam tot dit scenario op basis van verklaringen en rapporten. Twee weken na de knokpartij bezweek Alberto aan zijn verwondingen.



Doodslag

Nygel S. had, zo oordeelde de rechtbank eerder, de fatale tik uitgedeeld door Alberto meerdere malen met een knuppel tegen het hoofd te slaan, toen deze al tijdens een ruzie op de grond was beland. Daarmee achtte de rechtbank doodslag bewezen. Hij werd veroordeeld tot drie jaar cel.



Zowel Nygel S. als het OM waren het niet eens met de straf die de Utrechtse rechtbank oplegde en gingen in hoger beroep.



Medeverdachten Janos B. (26) en Laurens W. (23) werden vrijgesproken.