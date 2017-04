Zolderbrand in woning Soest, bewoners niet thuis

update Brandweer voorkomt grote schade bij BVA Auctions in Amersfoort

14:38 Het in Amersfoort gevestigde veilingbedrijf BVA Auctions is vanmiddag goed weggekomen bij een beginnende brand in een van de opslaghallen. De brandweer was dankzij een stil alarm al ter plekke voordat de eerste donkere rook uit het dak kringelde.