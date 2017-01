'Zwakbegaafde vrouw door Soester uitgebuit'

De gehandicapte Huizense functioneerde volgens de officier van justitie op het niveau van een kind tussen 6 en 8 jaar. Het slachtoffer was eenzaam en ze had via een datingsite contact gelegd met de verdachte, die haar als prostituee zou hebben laten werken.



Volgens de officier had de verdachte een overwicht op de weerloze vrouw en heeft hij haar misbruikt en uitgebuit. Hij liet volgens justitie zelfs spelers uit zijn voetbalteam gratis seks hebben met de vrouw. Afgetapte telefoongesprekken leveren volgens het OM veel bewijs op dat A. het geld inpikte. Het slachtoffer verdiende honderden euro's per dag. De verdachten zouden dat samen hebben vergokt.



De vrouw stapte naar de politie toen A. haar bankpas pikte. A. ontkende alles, maar de telefoongesprekken waren zeer belastend: hij dreigde daarin onder meer de kinderbescherming in te schakelen om haar kind af te pakken als ze niet zou blijven werken.



Uitspraak over twee weken.