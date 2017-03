'13-jarige Amsterdamse Ouahib verwarde aanstekergas met lachgas'

De drie broertjes van Ouahib zitten nog op de Theo Thijssenschool. Het gezin woont in de Jordaan in Amsterdam. Ouders die het gezin Omri willen steunen kunnen via de basisschool geld doneren. De familie zou hun omgekomen zoon graag in Marokko willen begraven, maar hebben hier niet de financiële middelen voor.

Toedracht

De politie in Amsterdam wilde vandaag niks zeggen over precieze toedracht van het ongeval. De rector van de huidige school van Ouahib, Het Montessori Lyceum in Amsterdam, vertelde vandaag dat ook hij niks kon zeggen over hoe het precies gegaan is met de aansteker. ,,De verhalen zijn wisselend. Een aansteker, ballonnen. We weten het niet precies maar we willen het snel zeker weten, om bijvoorbeeld snel alle leerlingen voor te lichten dat ze dit niet moeten doen. Dat staat al in de planning.''