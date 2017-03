44-jarige Hagenaar opgepakt voor 'vergismoord' Djordy

De politie pakte dinsdag vijf verdachten op, maar weet zeker dat meerdere daders nog voortvluchtig zijn. De politie denkt één van de schutters en de bestuurder van de vluchtauto te hebben gearresteerd. Naar een tweede schutter wordt nog gezocht, zei een politiewoordvoerster vanochtend. De politie heeft de woning van de man die gisteren werd opgepakt doorzocht. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De politie toonde gisteravond beelden van de schutters en de bestuurder in het tv-programma Opsporing Verzocht. Eerder die dag had de recherche al vijf verdachten in de zaak opgepakt. Tijdens de uitzending kwamen er bij de politie al direct veel tips binnen. Het Openbaar Ministerie (OM) had een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de veroordeling van de daders.

Latumahina werd vorig jaar oktober in zijn auto in de parkeergarage van een appartementencomplex op het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam op klaarlichte dag met een automatisch wapen doorzeefd met kogels. Hij was op slag dood. Zijn vriendin, die ook in de auto zat, raakte zwaargewond maar overleefde de aanslag wel. Hun 2-jarige dochtertje bleef fysiek ongedeerd.

Vergissing

De politie hield 'ernstig rekening' met een vergissing, omdat Latumahina niet in de politiesystemen voorkwam en een ogenschijnlijk onschuldig leven leidde als dj en feestorganisator. Ook vrienden en collega's begrepen niets van de brute moord. Ze omschreven Latumahina als lief en hardwerkend. Van eventuele criminele activiteiten wist niemand iets.