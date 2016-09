45.000 hardlopers wagen zich aan Dam tot Damloop

Edwin Kiptoo heeft de Dam tot Damloop gewonnen. De 23-jarige hardloper uit Kenia was vorig jaar ook al de snelste in deze wedstrijd. Kiptoo had voor de 10 Engelse mijl (16,1 kilometer) 45 minuten en 21 seconden nodig. Daarmee was hij twee tellen langzamer dan een jaar eerder. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Keniaanse Alice Aprot in een tijd van 51.57.



Om alles in goede banen te leiden, trappen de lopers in groepjes af. De eerste hardlopers zijn om 10.16 uur vertrokken. De laatste lopers beginnen hun tocht om 15.00 uur.



De Dam tot Damloop is niet alleen voor goedgetrainde duurlopers. Ook kinderen kunnen meedoen en kiezen uit afstanden variërend van 600 meter tot 2,2 kilometer.



Hollandse plaatsen

De IJtunnel in Amsterdam is vandaag afgesloten voor de loop. De tunnel wordt eerst betreden door een groep van 5000 fietsers, die een route volgen langs verschillende Noord-Hollandse plaatsen waarvan de naam op -dam eindigt. Daarna volgen de wedstrijdlopers en de recreanten.



De Dam tot Damloop werd gisteren al voorafgegaan door de Damloop by night van ruim 8 kilometer en een wandeltocht. Het grootste sportieve evenement van Nederland is in totaal goed voor 88.000 deelnemers.