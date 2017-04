72 kilo babypaling aangetroffen op Schiphol

De plastic zakken met water en jonge paling waren in zes gewone koffers gestopt om naar China te smokkelen.



De partij van zo'n 72 kilo is in China ongeveer 115.000 euro waard, meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. De man en vrouw uit China die de koffers hadden ingecheckt, zijn maandag aangehouden. De NVWA werkte bij deze actie samen met de douane.



Omdat de palingpopulatie hard achteruit gaat, is de Europese paling sinds 2009 beschermd. De export ervan is aan strenge regels gebonden.