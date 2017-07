9 maanden cel voor taxichauffeur die klanten gijzelde

De 22-jarige E.T. heeft volgens de rechtbank 'niet alleen het imago van de taxibranche, maar ook die van de stad Amsterdam ernstig aangetast,' door in september vorig jaar vier Chinese zakenlieden af te persen en in zijn taxi op te sluiten.



Hij heeft zich schuldig gemaakt aan afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving en moet negen maanden de cel in, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Zijn Mercedes-taxi, met een geschatte waarde van ruim 12.000 euro, is verbeurd verklaard.



Gesloten deuren

Taxichauffeur T. had de Chinese klanten op Schiphol opgepikt en beloofde hen naar een hotel in Amsterdam-West te brengen. Maar vlakbij de bestemming zei T. de Chinezen dat het ritje 485 euro kostte.



Een onbekend gebleven man, die door T. was opgepikt, zette vanaf de bijrijdersstoel het verzoek kracht bij. Toen de Chinezen weigerden te betalen, bleef T. met gesloten deuren rondjes rijden door de buurt. Uiteindelijk waren de passagiers zo bang dat zij een raam insloegen. Ze rekenden honderd euro af voor het ritje.



Volgens T. was er slechts sprake van miscommunicatie. Omdat zijn taximeter niet ingeschakeld was, is bovendien niet bewezen dat hij werkelijk zoveel geld vroeg. Volgens T. sloegen de Chinezen een raam in voordat hij kans kreeg te stoppen.



Eis van een jaar

Dat gelooft de rechtbank niet. Bovendien zijn er aanwijzingen dat zich eerdere, soortgelijke incidenten in de taxi van T. hebben voorgedaan. Bij de slachtoffers was sprake van 'een echte panieksituatie.'



,,Het is verdachte aan te rekenen dat hij op Schiphol zelf actief op zoek is gegaan naar slachtoffers en heeft gekozen voor een groep kwetsbare buitenlanders die de Nederlandse taal niet spreken. Hij heeft het vertrouwen dat mensen moeten kunnen hebben in de taxibranche ernstig aangetast," aldus de rechtbank.



Het OM eiste eerder een jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk.