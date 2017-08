A9 bij Schiphol dicht vanwege brand

Vakantie naar Rimini draait uit op 3 jaar cel voor Amsterdamse Italiaan

1 augustus Een in Amsterdam woonachtige Italiaan is opgepakt tijdens zijn vakantie in Rimini omdat hij nog ruim drie jaar de cel in moet. Hij blijkt tot tweemaal toe te zijn veroordeeld wegens sigarettensmokkel en lidmaatschap van de maffia. De man beweert volkomen verrast te zijn.