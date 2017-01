Aanhoudingen in verband met liquidatie Isilnando Kammeron

Allemaal komen ze uit Amsterdam. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend, zonder te melden om hoeveel verdachten het gaat.



Het opsporingsteam vermoedt dat een steekpartij eerder op die avond in Reigersbos, waarbij Kammeron betrokken was, de directe aanleiding was voor de afrekening. Bij die steekpartij raakte een man gewond.



Kammeron is mogelijk door één of meer mannen achtervolgd toen hij met zijn vriendin richting het Holendrechtplein liep. De schutter die Kammeron met meerdere kogels had doodgeschoten fietste weg richting station Holendrecht.



Het ging volgens het signalement om een 'donker getinte man in een rode jas met een petje'. Hij kon toen niet worden aanhouden. Het is nog onduidelijk of de vermoede schutter nu onder de verdachten is.



Strafblad

Kammeron had een strafblad vol geweldsdelicten. Zijn proces over het mishandelen van een ex is van de baan.



Kammeron was vanaf zijn dertiende al voor velerlei misdrijven veroordeeld. Dat betrof toen een diefstal, maar hij schakelde al snel over op geweld.



In de recentste zaak was hij in november 2015 veroordeeld voor een poging tot moord in de flat Hoogoord in de Bijlmer. Daar had hij een 25-jarige man in de borst gestoken, die vervolgens hevig bloedend politiebureau Flierbosdreef kwam binnenlopen. Een week daarna werd Kammeron aangehouden in een huis in Hoofddorp. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, maar de rechtbank zag genoeg bewijs voor zware mishandeling en bedreiging met de dood. Hij kreeg een jaar cel.



Twee berovingen

Hij had toen al een fors strafblad met (zware) mishandelingen en diefstallen. Eerder draaiden zijn zaken om straatroof en huiselijk geweld. Hij werd ervan verdacht al op zijn zestiende met geweld een auto te hebben gestolen. Op zijn achttiende werd hij verdacht van twee berovingen.



In augustus 2016 werd Kammeron door de Haarlemse rechtbank veroordeeld vanwege een vechtpartij in Hoofddorp in 2014. Daarbij greep hij een meisje bij de keel, trok hij aan haar haren en schopte hij haar terwijl zij op de grond lag. Ook mishandelde hij een man en uitte hij ernstige bedreigingen tegen andere meisjes: "Ik ga jullie verkrachten, ik kom jullie halen en je krijgt een bullet in je kop." Hij kreeg 60 dagen cel waarvan 54 dagen voorwaardelijk en een werkstraf, maar ging in hoger beroep.



'Beetje respect'

Op 3 december 2013 zag een agent twee toeristen met Kammeron in een steegje nerveus om zich heen kijken. Kammeron bleek de twee mannen op de Nieuwendijk in de binnenstad te hebben benaderd met het verhaal dat hij een goede coffeeshop wist. In het steegje eiste hij als tegenprestatie vijf euro van zijn slachtoffers. Hij doorzocht de jaszakken van zijn doelwitten. "Geef me vijf euro en een beetje respect. Ik ben veel sterker dan jullie en heb geen zin om te vechten."



De rechtbank achtte afpersing bewezen van de twee euro die hij uit de jassen haalde, en zag wat Kammeron had gedaan als meer dan 'schooierig of opdringerig gedrag'. Hij kreeg zes maanden cel. Kammeron werd omschreven als 'fysiek groot en stevig', iemand die een 'imposante indruk' maakt. Hij was echter ook zwakbegaafd en vertoonde antisociaal gedrag en was zeer agressief. Een psychologisch onderzoek concludeert in 2015: 'Sinds zijn dertiende disfunctioneert verdachte op alle leefgebieden.'