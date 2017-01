Politie zoekt getuigen van steekincident met agent op Rembrandtplein

De agent was aan het surveilleren toen hij rond half 1 's nachts in zijn nek werd gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht alwaar zijn wond is gehecht. De agent is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.



Kort na het incident is een verdachte aangehouden. De politie kan nog geen uitspraak doen over zijn identiteit. De man zit vast. Waarom de agent in zijn nek werd gestoken, is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanleiding.



Geen contact

Uit de eerste getuigenverklaringen zou blijken dat er geen contact was tussen de agent en de verdachte voorafgaand aan het incident. Om meer duidelijkheid te krijgen roept de politie getuigen op zich te melden en eventueel videomateriaal in te leveren.



Voor het onderzoek werd een deel van het Rembrandtplein afgezet. Daardoor moesten alle busdiensten die het plein aandoen worden omgeleid.