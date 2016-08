Agente nog steeds van slag door vondst dode baby Sloterplas

Aan de Oostoever van de Sloterplas, in Amsterdam-West, werd begin juni het babylijkje gevonden in een tas. Het bleek om een pasgeboren jongetje te gaan. Nadat een wandelaar de tas met het dode kindje had gevonden, kwamen er al snel forensisch rechercheurs ter plekke.



Een van hen was Judith. ,,Rustig benaderde ik de plek waar je was aangetroffen", schrijft ze. ,,Stiekem hoopte ik dat je een pop was. Maar één blik was voldoende. Een baby gewikkeld in sjaals, verpakt in een tasje. Een mooi, gaaf en klein kindje."