Amsteleiland onder de hamer

Het Amsteleiland meet 23.500 vierkante meter en zou de eerste 'gated community' van Nederland worden, schrijft Het Parool. Een plek voor de allerrijksten, voorzien van portier, jachthaven en natuur, om zich terug te trekken.



Uiteindelijk is het project uitgelopen op een drama. Het plan kwam niet van de grond en Eiland in de Amstel BV, het bedrijf van projectontwikkelaar Marco Krol, heeft een schuld van negen miljoen euro bij hypotheekverstrekker Propertize. De hypotheekverstrekker hoopt 2,5 miljoen euro voor het eiland te krijgen, ongeveer de helft van de geschatte waarde.



Krakers

De nieuwe eigenaar krijgt het flink voor z'n kiezen. Het eiland is vervuild en moet worden gesaneerd. Dit gaat waarschijnlijk 4,5 miljoen euro kosten. Daarnaast werd het eiland vorig jaar gekraakt. De krakers die er nu zitten zijn een petitie gestart om de natuur en wilde dieren op het eiland te beschermen. Propertize wil het eiland ontruimen en is al naar de rechter gestapt.



Of er al geïnteresseerden zijn, is nog niet bekend. Gemeenteraadslid Herbert Raad (VVD) hoopt dat het project ,,op zijn Amstelveens wordt ingevuld, en dat is niet met een hek eromheen", zei hij tegen Het Parool.