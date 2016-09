Amsterdam heeft primeur met 'roboats'

Daarnaast gaan de onderzoekers zich bezighouden met onderwaterrobots die bijvoorbeeld metingen in het rioleringssysteem kunnen uitvoeren en met roboats die de grachten ontdoen van afval en puin, zoals de 12.000 fietsen die er jaarlijks in verdwijnen.



De eerste prototypen van roboats worden in 2017 in of op het water verwacht. Het programma wordt uitgevoerd door onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT) in samenwerking met de TU Delft en Wageningen UR. Voor het onderzoek is 25 miljoen euro beschikbaar.