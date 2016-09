Amsterdammer vermoordde huurbaas met 29 messteken

De verdachte legde in de rechtszaal een eigenaardige verklaring af tijdens zijn ondervraging door voorzitter Michel Jordens. ,,Ik wist zelfs niet dat ik hem 29 keren heb gestoken. Ik was er verbaasd over, toen ik het achteraf hoorde. Ik heb Mathieu niet bewust gedood. Ik wilde hem enkel pijn doen", aldus K.



Meermaals keek de Amsterdammer Jordens met gefronste wenkbrauwen aan omdat hij schijnbaar de vragen niet goed begreep. ,,Sinds ik in de gevangenis zit, praat ik weinig. Ik ben woorden kwijt. U moet dat begrijpen".



Dakloos

De Amsterdammer was zeer kwaad op zijn huurbaas geworden omdat hij dakloos dreigde te worden. ,,Ik begrijp dat ik veroordeeld word. Maar zeggen dat ik hem bewust heb gedood, dat klopt niet. Dat bezorgt me nog meer stress".



De Amsterdammer ontplofte naar eigen zeggen nadat Henkens hem uit zijn studio wilde zetten. ,,Als ik hem bewust had gedood, had ik veel dieper gestoken, hoor. Het was maar anderhalve centimeter diep", zei K. Dat hij achteraf Henkens nog met een houten hamer op het hoofd mepte, was alleen om Mathieu stil te krijgen.



,,Ik wilde Mathieu enkel verminken. Toen ik na de feiten uit het huis van Henkens vertrok, was hij ook nog niet dood. Ik wilde alleen dat Mathieu er voor de rest van zijn leven aan zou herinnerd worden wat hij mij wilde aandoen door mij dakloos te maken. Ik heb bewust met dat mes in zijn oog gestoken. Ik begrijp zelfs dat men mij voor deze fout levenslang zou geven, maar niet door te zeggen dat ik hem bewust gedood heb", aldus K.



Voorarrest

De Amsterdammer zegt wel te kunnen leven met een schuldigverklaring voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. K. had naar eigen zeggen tijdens het voorarrest meermaals geprobeerd zelfmoord te plegen door in zijn polsen te snijden, maar daar was hij niet toe in staat.