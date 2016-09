Amsterdammer zwaargewond na aanrijding met politiebus

Drie arrestanten Poelenburg weer vrij: één boete uitgedeeld

11:54 De nacht van dinsdag op woensdag is in de Zaanse wijk Poelenburg rustig verlopen. Er waren geen bijzonderheden en het straatbeeld was 'rustig en normaal'. Dat meldt de politie op Twitter. Is het lachen de tuigvloggers na acht arrestaties vergaan?