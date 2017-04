Amsterdamse plaskrul aangeboden op Marktplaats

Geïnteresseerden kunnen bieden op de krul. Het gaat Walbrecht niet om het geld dat het urinoir opbrengt. "Ik wil er geen wereldbedragen voor. Het belangrijkste is dat hij goed terechtkomt. Dat zoiets bij de schroot zou belanden, zou te gek voor woorden zijn."



Nonchalant

Het object is vermoedelijk in gebruik genomen rond 1930, zegt Walbrecht. De krul bestaat in verschillende uitvoeringen - met of zonder dakje bijvoorbeeld. De krul van Walbrecht is een ontwerp uit 1916 van Joan van der Mey, een leerling van architect Eduard Cuypers en één van de aanvoerders van de Amsterdamse Schoolstijl.



"Het geperforeerde plaatwerk is nog helemaal intact. Dat moet ook wel, want anders kan je zo'n ding als overleden beschouwen. Alleen aan de onderkant zitten wat beschadigingen, maar die zijn in een dagje te repareren."



In 1875 verscheen de eerste krul in het straatbeeld van Amsterdam, overgenomen uit Parijs. Volgens Walbrecht heeft de gemeente de krul niet altijd op waarde geschat. "Vroeger waren er meer krullen. Maar als er een nieuwbouwwijk kwam, moesten de krullen ook weg. De gemeente ging er nonchalant mee om. Pas later zijn ze achter de waarde van dit erfgoed gekomen."



Tussen 2006 en 2008 restaureerde de firma Cornelissen in opdracht van de gemeente alle 35 overgebleven krullen, die nu voornamelijk over het centrum van de stad verspreid staan. "Het schoonmaken moet een heidense klus zijn geweest," zegt Walbrecht.



Mooie rustplaats

Walbrecht hoopt dat de nieuwe eigenaar van de krul de waarde van het culturele erfgoed inziet. "Het is jammer dat ik niet op een buitenplaats aan de Vecht woon, want dan wist ik het wel. Misschien dat iemand met een een grachtenpand er de ruimte voor heeft. Op een mooi binnenplaatsje met een klimop ertegenaan. Dat zou een mooie laatste rustplaats zijn." Lachend: "Als je tenminste van pisbakken houdt."



Het 'schaamschot' - een twee meter brede wand die de plasser voor de ogen van gluurders moest beschermen - en een boekje met achtergrondinformatie krijgt de koper er gratis bij. Zoals Walbrecht het zelf zegt in zijn advertentietekst: 'Gewoon een mooi bod doen en verder niet zeiken!'