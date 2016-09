Amsterdamse rapper was vermoedelijk 'lokker' voor liquidatie

Belhadj werd op 9 mei doodgeschoten in de flat Kikkenstein in de Bijlmer. Zijn naam stond op een 'dodenlijst' van een Utrechtse bende die liquidaties uitvoerde op bestelling. In juni werd een ander doelwit van die lijst, de 45-jarige Ranko S., geliquideerd in de Utrechtse wijk Overvecht.



JayJay

De artiest is een bekende van de politie. Zo werd hij eerder aan vuurwapengeweld gelinkt en staat hij nu terecht voor het witwassen van ruwweg 90.000 euro, meldde het Parool deze maand.



De rapper zou volgens de aanklager het slachtoffer gelokt hebben naar de plek van de beschieting. Dat werd ontdekt vanwege het berichtenverkeer op zijn telefoon. Die had hij na de liquidatie weggegooid, maar doormiddel van een cloudservice kwam de oude berichtenstroom weer binnen op zijn nieuwe telefoon. Dat toestel werd in beslag genomen toen D. werd aangehouden voor witwassen in de Rotterdamse Club Blu. De autoriteiten onderzoeken zijn betrokkenheid.



Rechtszaak

Donderdag begint in Amsterdam de rechtszaak over de liquidatiebende, dat 26Koper is genoemd. Er staan negen mannen terecht. Belhadj was één van de twee geliquideerde getuigen in het proces tegen de bende.