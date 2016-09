Augustus weer recordmaand voor Schiphol

In totaal nam afgelopen maand op jaarbasis het aantal passagiers met 7,9 procent toe. Vooral het aantal passagiers op vluchten binnen Europa steeg fors. Hier werd een plus van ruim 10 procent gemeten, tot 4,6 miljoen passagiers. Intercontinentaal groeide het aantal passagiers met 2,3 procent tot 1,8 miljoen.



Op 12 augustus werden 220.000 passagiers verwerkt, waarmee de luchthaven die bewuste vrijdag de drukste dag ooit beleefde. Het oude record was pas een maand oud. In juli werden 25.000 passagiers minder verwerkt.



Grote zorgen

De cijfers worden bij Schiphol niet direct met gejuich ontvangen. Topman Jos Nijhuis zei onlangs dat hij zich grote zorgen maakt over de onstuimige groei. Het kan mogelijk leiden tot het dichtslibben van de luchthaven, met knelpunten en capaciteitstekorten tot gevolg. Andere problemen zijn de hogere terreurdreiging, stakingen en veiligheidsmaatregelen.