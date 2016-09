Bankroofster Lianne Z. zit weer vast, rechtbank beklad

Lianne Z. wordt er in Duitsland van verdacht een prominente rol te spelen in de zogeheten 'Pruikenbende', een club fanatieke linkse anarchisten die menen dat banken oneerlijk aan hun geld zijn gekomen en dat via overvallen proberen terug te krijgen. Lianne Z. zou bij drie gewapende overvallen betrokken zijn en bij één daarvan de leiding hebben gehad. Zelf zien de anarchisten de bankovervallen als 'onteigeningen'.



Lianne Z. was tot aan de uitspraak van de rechtszaak over haar uitlevering naar Duitsland voorlopig op vrije voeten. Ze was twee weken geleden wel aanwezig bij haar eigen zaak, samen met een groep vrienden. Na de voor haar negatieve uitspraak over haar uitlevering is ze meteen weer vastgezet en zal waarschijnlijk binnen nu en tien dagen naar Duitsland worden gebracht. Wanneer daar haar rechtszaak dient, is onbekend.



De uitspraak werd door vrienden van Lianne niet bepaald juichend ontvangen. Op een bord bij de rechtbank werd het anarchistenteken gespoten. Al eerder waren er in Amsterdam protesten tegen Lianne's aanhouding.