Beugel schiet los in katapult-attractie op de Dam

Een omstander filmde het incident. Op de beelden, die in het bezit zijn van AT5, is goed te zien hoe de benen van de vrouw los uit het stoeltje bungelen. De vrouw is luid schreeuwend te horen.



De vrouw zat in de Bungee Katapult. Wie daarin stapt, krijgt een vierpuntsgordel om en voor extra stevigheid ook een beugel over de schouders. Die schoot bij de lancering los, waardoor de vrouw uit haar stoeltje bungelde terwijl de attractie op een neer ging.



Mogelijk had de vrouw per ongeluk haar handen en voeten op de verkeerde plek, waardoor ze in aanraking kwam met een knop waarmee de beugel los gaat.



Volgens de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waren de vergunningen en certificaten van de attractie in orde.