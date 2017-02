Bewoner Marnixstraat overleden na woningbrand

De brand ontstond 's ochtends rond half tien toen de vrouw van 90 thee aan het maken was in haar keuken. Het kokende water kwam op haar kleding terecht, die in brand vloog. De vrouw is door een van de meerdere toegesnelde ambulances naar het ziekenhuis gebracht met ernstige brandwonden.



Een tweed persoon die rook inademde is nagekeken door ambulancepersoneel. Tram 3, die de woning ter hoogte van de Nieuwe Willemsstraat passeert, kon door de brand tijdelijk niet rijden.