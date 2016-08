'Bewoners Orteliusstraat slapen weken niet door brandalarm'

Kroongetuige Fred Ros in li­qui­da­tie­pro­ces komt niet vrij

14:42 Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces Passage, komt niet vrij. Dit heeft het gerechtshof vandaag besloten. Het OM had Ros een strafeis van vijftien jaar beloofd in ruil voor zijn belastende verklaringen tegen de verdachten in het liquidatieproces Passage. De megazaak wordt uit veiligheidsoverwegingen gehouden in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol.