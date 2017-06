Bom onder auto Martin Kok lijkt werk amateurs

Zwaar explosief

Deze week meldde de politie dat het explosief de kracht had van 40 handgranaten en bij ontploffing veel dodelijke slachtoffers had kunnen veroorzaken in de omgeving. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden in verband met de zaak, onder wie een 26-jarige man uit Utrecht. Voor Kok mag het niet meer baten. Hij werd in december geliquideerd op het parkeerterrein van een seksclub in Laren.



"Het zag er zo amateuristisch uit en het was ook amateuristisch. Ben je gestoord in je kop dat je zo'n zwaar explosief onder een auto hangt? Al die mensen hadden eraan kunnen zijn! Die daders moeten zich kapot schamen", aldus de toevallige ontdekker.



Lees verder: 'De daders moeten zich kapot schamen'