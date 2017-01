Boze KLM: Schiphol belemmert ons in onze groei

Hij pleit nu voor een hoger aantal vluchten van en naar Schiphol dan eerder afgesproken. Tot nu toe schaarde KLM zich altijd achter het zogenaamde Alders-akkoord uit 2008, waarin het maximaal aantal vluchten tot 2020 is vastgelegd. Maandag maakte de luchthaven bekend dat het in 2016 liefst 9 procent meer passagiers had dan in 2015.



Het aantal vliegbewegingen groeide naar 479.000. Dat is nog maar vier procent onder het afgesproken plafond van 500.000 vluchten, dat tot 2020 van kracht is. Gevolg is dat de luchthaven de komende jaren nog maar mondjesmaat kan groeien - en KLM dus ook.



,,Als Schiphol inderdaad op slot gaat, hebben we een probleem", zegt Elbers. ,,Net nu we als bedrijf weer investeren in nieuwe vluchten en bestemmingen, dreigen we in de knel te komen."



Cruciaal belang

KLM zag zijn passagiersaantal in 2016 met ruim 6 procent toenemen. Een dergelijke groei in 2017 is niet mogelijk zonder het maximum aantal vluchten boven Schiphol te schenden. Volgens Elbers dreigt ook de Nederlandse economie schade op te lopen. ,,Bereikbaarheid is van cruciaal belang. Nederland heeft baat bij bedrijven als KLM."



Schiphol zegt in een reactie dat airlines ook zagen dat het plafond van 500.000 in zicht kwam, en daarom snel de beschikbare plekken hebben gekaapt. ,,Dat kon dankzij de goede marktcondities, de lage olieprijs en doordat er veel vlootcapaciteit beschikbaar is."



De woordvoerder vervolgt: ,,Een veel gehoorde misvatting is dat wij als luchthaven de keuze zouden kunnen maken welke luchtvaartmaatschappij wij toelaten op Schiphol en wie niet. Binnen de EU is er een vrije markt. Iedere Europese maatschappij mag binnen de Unie vliegen tussen twee bestemmingen. Met landen daarbuiten wordt door de overheid - en niet door Schiphol - onderhandelt over landingsrechten."



Verwijt

Elbers verwijt Schiphol dat het veel te enthousiast buitenlandse maatschappijen heeft binnengehengeld. Dat gebeurde met een programma met kortingen en beloningen, waarvoor Schiphol jaarlijks 4 miljoen euro uittrekt. Onder meer prijsvechters als EasyJet en RyanAir en bedrijven uit de Golfregio profiteerden daarvan.



,,Schiphol zegt verrast te zijn door de groei, maar het was gewoon beleid. Ik zeg al jaren dat ze met dat programma moeten stoppen. Ik kan me goed voorstellen dat omwonenden boos zijn dat het afgesproken plafond nu al bereikt is."



Nu pleit Elbers voor nieuw overleg met omwonenden en overheid. Staatssecretaris Sharon Dijksma zei eerder dat de afgesproken volumeplafonds 'niet heilig' zijn. Omwonenden zijn tegen uitbreiding.