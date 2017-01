Brug over het IJ vanaf Java-eiland

De brug vanaf het Stenen Hoofd, laat nog op zich wachten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdagmiddag besloten.



Het gemeentebestuur wil met deze maatregelen de drukte op de veerponten te lijf gaan. Volgens wethouder Eric van der Burg kan het pontverkeer op korte termijn worden geïntensiveerd, de brug zal nog enkele jaren op zich laten wachten.



Amsterdam had ook al voorbereidingen getroffen voor een tweede brug over het IJ, vanaf het Stenen Hoofd, aan de westkant van de stad. Het besluit over deze vaste verbinding met Noord, is nog niet genomen. Volgens Van der Burg komt deze brug pas aan de orde als de bouw van 40.000 woningen aan de westkant, de zogenoemde Havenstad, op gang is gekomen. Dan is wel een besluit nodig.



Ook zal het college onderzoek doen naar een fiets- en voetgangerstunnel naar Noord.



Klep

De brug vanaf Java-eiland ligt op de 'mastenroute'; en krijgt daarom een klep die open en dicht kan. De gemeente kijkt nog naar de hoogte van de bruggen, of die geschikt moet zijn voor schepen met drie of vier containers opeengestapeld.



De oeververbindingen zullen meer dan honderd miljoen euro kosten. Het college zal de komende maanden de financiering in kaart brengen. Ook wordt gekeken naar de verplaatsing van de cruiseterminal naar het westen en de kosten daarvan. Dit voorkomt dat hoge cruiseboten onder de bruggen door moeten.



Voor de zomer komt Van der Burg met de resultaten naar buiten.