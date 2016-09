Coffeeshop dicht na tweede schietincident

Door het rolluik van de coffeeshop werden om half vijf 's nachts van buiten naar binnen zeker zes kogels afgevuurd. In het pand waren op dat moment geen mensen. De schutter is nog niet teruggevonden, zegt een woordvoerder van de politie tegen het Parool. Tijdens de zoektocht is een helikopter ingezet.



Een schietpartij in een woonwijk, waarbij de motieven niet duidelijk zijn en er kans is op herhaling, brengt de veiligheid van bewoners en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan, aldus de gemeente.



DNA werd in mei ook al beschoten en vervolgens gesloten. Die sluiting was op 10 augustus opgeheven.