Coffeeshophouders: 'Eindelijk weg uit de illegaliteit'

Het initiatiefwetsvoorstel moet een einde maken aan de praktijk waarbij wiet wel mag worden verkocht, maar niet mag worden geteeld of aangevoerd. In het voorstel staat dat professionele telers die zich aan de voorwaarden houden een ontheffing kunnen krijgen. Dat voorkomt strafrechtelijke vervolging.



Als eigenaar van zowel coffeeshop Dampkring als De Tweede Kamer in Centrum spreekt Paul Wilhelm van een stap in de goede richting. "We zijn er natuurlijk nog niet, maar ik ben blij met deze ontwikkeling."



Ingrediënten

"Voor mij als ondernemer is het fijn dat ik niet meer in de illegaliteit hoef rond te spoken," zegt Wilhelm die al sinds 1985 de Dampkring in de Handboogstraat bestiert. "En voor mijn klanten is het fijn als ik ze straks productinformatie kan verschaffen. Het is toch zot dat op elk product in de supermarkt exact staat beschreven welke ingrediënten je op je bord krijgt, terwijl de koper van een zakje cannabis in het ongewisse blijft."



Ook Joachim Helms, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten en coffeeshophouder in Amsterdam, noemt dat een voordeel van de wietwet voor de klant. Volgens hem is het huidige systeem irrationeel en onverantwoord.



Scepsis

Helms: "Op dit moment kopen klanten iets in de winkel waarvan ze eigenlijk niet weten wat het is. Er zit geen label op die zakjes en geen overzicht van de ingrediënten. Dat is gek in een land waar dat voor de meeste producten verplicht is."