Dader schietpartij Zuidoost nog steeds op de vlucht

Dat gebeurde rond 17.15 uur in de Kolfschotenstraat in Zuidoost. Om nog onbekende reden werd het slachtoffer vier of vijf keer beschoten. Hij is vervolgens naar een huisartsenpost gekropen met behulp van anderen, waar hij eerste hulp heeft ontvangen. Een traumateam kwam vervolgens ter plaatse om de zorg over te nemen. De man raakte zwaargewond.



,,Getuigen hebben het over één dader. Het zou gaan om een lichtgetinte man met een fors postuur. Hij is ongeveer 30 tot 40 jaar oud'', meldt de politie. Over een aanleiding is nog niks bekend. Een afrekening lijkt het niet te zijn, maar met alles wordt rekening gehouden.