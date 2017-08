Dansen voor werk: Daybreaker komt naar Amsterdam

Dat ging niet zomaar: de twee moesten hiervoor in New York, waar het hoofdkantoor zit, een opleiding volgen. Hier leerden ze hoe de sfeer neergezet kan worden die Daybreaker-oprichters Radha Agrawal en Matt Brimer in 2013 voor ogen hadden, toen ze met het initiatief begonnen.



Bovendien komen op 23 augustus zeven man uit New York hierheen om de eerste Amsterdamse Daybreaker bij te wonen.



Gezonde sapjes

Wat maakt het ochtendfeestje zo anders dan een 'gewoon' nachtje clubben? Volgens Van der Linden is een belangrijk verschil dat het direct vanaf het begin losgaat. "Doordat er geen alcohol gedronken wordt, is iedereen veel meer gefocust op de muziek. Drank zorgt er voor dat mensen niet meer op hetzelfde niveau zitten, bij Daybreaker heeft iedereen dezelfde helderheid."



Bovendien past feesten zonder alcohol volgens hem bij de trend om gezonder te leven. "Wij hebben de drank vervangen door gezonde sapjes en snacks, dus ook aan de juiste voeding is gedacht."



De organisatoren verwachten op de eerste editie in Amsterdam zo'n 200 tot 300 mensen te trekken. Daarna moet er maandelijks een Daybreaker komen. De twee zijn hierover nog in gesprek met verschillende locaties, bijvoorbeeld de A'DAM Toren in Noord.



Het tweede evenement staat op 20 september gepland. Ook tijdens Amsterdam Dance Event, op 18 oktober, kan er bij het krieken van de dag al gedanst worden.



Daybreaker Amsterdam, woensdag 23 augustus, Club Nyx. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 21,50 euro.