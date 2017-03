Demonstratie tegen racisme en discriminatie in Amsterdam

De actie wordt onder meer georganiseerd door Meldpunt Islamofobie, FNV en Greenpeace. De initiatiefnemers vinden een protestactie hard nodig na een verkiezingscampagne 'die gedomineerd werd door racisme en islamofobie'.



"Wilders is misschien niet de grootste geworden, maar dit is geen reden om blij te zijn. De campagnes van Rutte en Buma werden evengoed gedreven door racisme, islamofobie en wij-zij denken. Dit is waarom we de straat op gaan zaterdag," zegt Saida Derrazi van het Comité 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie.



De demonstratie is om 13.00 uur begonnen op de Dam en is een half uur later in een stoet vertrokken naar het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein. Daar zullen verschillende sprekers aan het woord komen.