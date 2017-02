Extra maatregelen rondom Ajax-Legia Warschau

De Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Legia Warschau aanstaande donderdag wordt door de autoriteiten beschouwd als een wedstrijd met een hoog risico. Ook al zullen de Poolse fans waarschijnlijk nauwelijks in de stad zijn: zij verzamelen naar verluidt in Den Haag.



Omdat de wedstrijd wordt beschouwd als risicovol, zet de politie extra agenten in. Ook geldt in bepaalde delen van de stad een veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat preventief gefouilleerd mag worden. Er komt geen fanzone op de Dam, het omheinde terrein bij een aantal café's dat een beproefd middel bleek om supportersgroepen van elkaar te scheiden.



Ook op de dag voor de wedstrijd zal de politie extra alert zijn.

Naar verwachting zullen op de wedstrijddag zelf weinig Poolse fans in de binnenstad te zien zijn. Zij verzamelen zich in Den Haag en zullen per bus naar de Arena reizen, begeleid door de politie én vergezeld van ADO Den-Haagfans. Met de supporters van ADO onderhouden de fans van Legia een warm samenwerkingsverband, dat zich ook uit door met elkaar te vechten tegen de fans van rivaliserende clubs.



Harde kern

De hardekernsupporters van de Poolse ploeg staan op gespannen voet met de fanatieke fans van Ajax. Vorige week kwam het in de Poolse hoofdstad tot ongeregeldheden tussen beide groepen. Poolse fans gooiden brandbommen en stenen naar een café waarin de Ajax-aanhang zich had verzameld. Later kwam het tot vechtpartijen. Sindsdien uiten supportersgroepen over en weer dreigementen op social media.



De wedstrijd in Warschau bleek minder spectaculair: het bleef 0-0.



Lees ook: Horecaondernemer Won Yip: 'Elke keer als er een risicowedstrijd is, krijgen we een brief van de gemeente om ons te waarschuwen. Maar verder moeten we het zelf uitzoeken.'