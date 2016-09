Doek dreigt te vallen voor Grote Prijs van Nederland

Ondanks een overwegend positief advies heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie geen subsidie toegekend aan het popconcours. De competitie heeft de subsidie echter nodig, omdat alleen het geld van sponsoren niet toereikend zou zijn.



Directeur Susanne van Lieshout zegt tegen het Parool dat het kapitaalvernietiging is als na 32 jaar een einde komt aan de competitie voor beginnende artiesten. Van Lieshout kreeg in juli te horen dat er geen subsidie meer beschikbaar is van het Fonds voor Cultuurparticipatie, omdat het budget ontoereikend is. De Grote Prijs had een aanvraag gedaan van 160.000 euro.



De organisatie luidde in 2013 al de noodklok vanwege geldtekort. Toen was er moeite met het vinden van maar er is geen particuliere geldschieters vanwege de crisis.



Bekend door deelname

Veel muzikanten zijn bekend geworden door deelname aan de competitie, zoals Typhoon, Junkie XL, Lois Lane en Lucky Fonz III. Rapper Ronnie Flex werd ontdekt door platenlabel TopNotch tijdens de editie van 2012. Ze konden als beginnende artiesten optreden in de poptempel Paradiso en de Melkweg en hoorden hoe een vakbekwame jury hun muziek beoordeelde.



,,Mijn leven veranderde op dat moment: ik kreeg heel veel aanbiedingen voor festivals, mijn prijs ging omhoog van 70 naar 300 euro per show en dát was het moment dat ik kon gaan leven van mijn muziek'', aldus Lucky Fonz III.