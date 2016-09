Doodsbedreiging en wapens in nieuwe treitervlog

In de video is te zien hoe Ismail, gehuld in een felgeel trainingsjack, één van zijn vrienden het woord geeft. Die roept vervolgens in de camera dat hij alle blanke Nederlanders wil doodmaken.



,,Ey kanker kaaskoppen, luister goed naar (onverstaanbare naam). Kom hier vriend, (nog meer onverstaanbare tekst), allemaal doodmaken jullie, allemaal doodmaken!"



Niet veel later komt hij opnieuw in beeld, maar dit keer met een gebalde vuist waar een gouden boksbeugel omheen zit. Een boksbeugel is een verboden wapen in Nederland. Ondertussen staat op de achtergrond een andere jongen te zwaaien met een object dat het geluid van een stroomstootwapen maakt. Mits het daadwerkelijk een taser is, is ook dit een verboden wapen.



Onduidelijk

Hoe het filmpje naar buiten is gekomen, is niet duidelijk. Aanvankelijk werd de video gepubliceerd via Not100.nl, waarna het al gauw op meerdere websites stond. Vermoedelijk zijn Ismail en zijn vrienden niet blij met het uitgelekte beeld, zij claimen immers voortdurend geen kwaad in de zin te hebben.