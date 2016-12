Eurokok Martin Blöte (70) overleden

Dat meldt NH. De eurokok ('koken voor weinig') maakte faam met het kookprogramma Van Zuks Dus, tussen 2005 en 2008 te zien bij RTV Noord-Holland.



In de begintijd kwamen er veel klachten binnen over Martins grove taalgebruik. Als ras-Amsterdammer nam hij geen blad voor de mond. In de loop der tijd kwamen er meer en meer fans en algauw stonden de mensen in de rij om Martin over de vloer te krijgen.



De Wereld Draait Door

Martin werd ook buiten de provinciegrenzen bekend toen hij met enige regelmaat opdook in de tv-rubriek van De Wereld Draait Door.



Een fragment dat daarin werd vertoond, hoe Martin een gehaktbal kiekeboe maakt ('Ik heb wel vieze nagels, maar die worden vanzelf wel schoon in het gehakt'), werd genomineerd bij de Vara-verkiezing van het 'tv-moment van het jaar'.



'Het allersmerigste kookprogramma'

Voormalig Jakhals Erik Dijkstra was de vaste cameraman van eurokok Martin. In 2015 zei Dijkstra tegen Het Parool over het zijn samenwerking met Blöte: "Ik ben er trots op: het allersmerigste kookprogramma dat ooit gemaakt is. Het was echt walgelijk. Allemaal smerige dingen en 'flikker eens op met die kutcamera'. Ik bedacht allemaal trucs om Martin steeds kwaaier te krijgen, en ondertussen was hij aan het koken."



Begin dit jaar werd bekend dat de eurokok uit de Jordaan ernstig ziek was. Hij had longkanker.