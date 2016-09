EYE krijgt miljoenen voor digitaal filmbehoud

Turkse journalist in Zaandam: Ik ben 250 keer bedreigd

18:26 De Turks-Nederlandse journalist Fatih Özyar, die de Zaanse 'treitervloggers' als 'Erdogan-aanhangers' neerzette op Turkse televisie, zegt honderden keren bedreigd te zijn. Özyar werd afgelopen maandag zelf ook aangehouden omdat hij niet wilde weggaan toen de politie dat vroeg. Özyar was vandaag opnieuw bij supermarkt Vomar in Zaandam, waar het afgelopen week constant rumoerig was.