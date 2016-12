Familie zamelt geld in voor veroordeelde voetbalvader

Een dag later overleed hij in het ziekenhuis. De dood van de grensrechter leidde tot een golf van verontwaardiging over geweld op en rond het voetbalveld.



In de brief wordt gesproken van 'een wanhopige oproep tot hulp' voor de Marokkaanse vader, 'die veel onrecht is aangedaan'. 'Deze actieve voetbalvader, die jarenlang wekelijks vrijwillig op het voetbalveld stond, heeft slechts getracht om de boel te sussen en een einde te maken aan een akkefietje op het voetbalveld en dat is hem duur komen te staan. Als je ooit op het voetbalveld hebt gestaan, kun je je voorstellen hoe dit is gegaan. Dit had iedere vader kunnen overkomen.'



Statement

De familieleden schrijven dat de vader wanhopig heeft geprobeerd zijn onschuld te bewijzen, 'maar dat heeft in dit 'rechtvaardige' land helemaal niets opgeleverd'. Volgens de briefschrijvers moest er een statement worden gemaakt naar het voetbalgeweld in de wereld en moest iemand daarvoor boeten.