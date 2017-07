Flat Diemen na brand vrijgegeven voor ophalen van spullen

Amsterdam Museum mag locatie Nieuw-West onderzoeken

11:33 Het Amsterdam Museum mag bekijken of een nieuwe, aanvullende locatie in het gebied rond de Sloterplas haalbaar is. Woensdagochtend is daartoe een intentieovereenkomst getekend tussen het stadsdeel, wethouder Kajsa Ollongren (Cultuur) en museumdirecteur Judikje Kiers.