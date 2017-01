Flyboarders niet langer welkom bij Canal Parade

De grachten bieden volgens de Europese richtlijnen voor flyboarders onvoldoende veilige ruimte, zo schrijft de gemeente Amsterdam in de evaluatie van EuroPride.



Dat betekent dat vader Stephan en zoon Bo Krook van het Flyboard Team Nederland na vijf edities niet meer te zien zullen zijn met hun acrobatische toeren boven het water. Vader Stephan reageert verrast op het bericht: "Dit is helemaal nieuw voor mij. We waren net bezig met onze plannen voor de komende editie."



Krook zegt zich weinig te kunnen voorstellen bij de opmerkingen over de veiligheid. "We hebben indertijd voor de eerste keer auditie moeten doen bij de waterpolitie. Er werden allerlei voorwaarden gesteld. We mochten geen mensen nat maken en ook geen mensen laten schrikken. Maar na de eerste keer gingen alle duimen omhoog."



Jetski

De veiligheid van het publiek is ook geen moment in gevaar, legt Krook uit. "Onze flyboards zijn met een slang verbonden met een jetski. Als de druk om wat voor reden ook wegvalt, worden wij meteen naar de slang in het water getrokken. Er kan dus nooit sprake van zijn dat wij van grote hoogte in het publiek belanden, mocht dat de vrees zijn."



In de evaluatie wordt gesteld dat vader en zoon Krook het afgelopen jaar tegen de afspraken in met onbemande jetski's door de grachten trokken. Dat klopt, zegt Krook. "Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om de jetski met een afstandsbediening te besturen. Dat werkt prima, maar het is een kleine moeite om iemand op de jetski te zetten."