Foodtruckfestival sleept Unilever voor de rechter

Vanochtend liet Unilever weten nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. Wel wil het bedrijf de organisatie van Rollende Keukens op korte termijn uitnodigen voor een gesprek.



Foodtruckfestivals zijn populair. Er komen dan ook meer en meer aanvragen binnen van grote merken om hun producten daar te verkopen. ,,Ieder jaar wimpelen we er tientallen af'', zegt Igor Sorko van de Rollende Keukens in Het Parool. ,,In maart, twee maanden voor Het Weekend van Rollende Keukens, werden we benaderd door Conimex. Ze boden een flink bedrag om samples uit te mogen delen op het terrein tijdens het evenement. Ook dat aanbod hebben we afgeslagen, het gaat dwars tegen onze principes in.''