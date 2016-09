Gebiedsverbod voor vrijgelaten Zaanse 'treitervlogger'

Ilgun publiceerde afgelopen tijd video's op YouTube van jongeren die in de Zaandamse wijk Poelenburg overlast veroorzaken. Hij wordt naast opruiing ook verdacht van het aanzetten tot geweld. Ilgun zou hebben gefilmd hoe twee jongens dreigen met een boksbeugel en een stroomstootwapen.



Met zijn vlog wilde Ilgun uit de schulden komen. Zijn ziektekostenverzekering heeft hij al tijden niet betaald en zijn mobieltje is al afgesloten. Maar hij raakte alleen maar dieper in de problemen.



Zijn moeder wist tot voor kort helemaal niet wat haar zoon uitvoerde, als hij met zijn camera op pad ging. Sinds ze er net als de rest van Nederland achter is gekomen, schaamt ze zich. ,,Ik ben doodmoe, wil er helemaal niet over praten. Ismail heeft dit allemaal veroorzaakt.''



De twee jongens met boksbeugel en stroomstootwapen die woensdag werden aangehouden, zijn ook weer vrij. Evenals Ilgun hebben ze gebiedsverbod gekregen. Dit geldt voor de directe omgeving van de Vomar supermarkt in de E. Heimansstraat. Hier is ook een samenscholingsverbod van toepassing. De officier van justitie beslist op een later moment over een eventuele vervolging.