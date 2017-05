'Gebruik Airbnb verdubbeld in Amsterdam'

Dat schrijft de NOS die zich baseert op onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International en Hotelschool The Hague.



Ter vergelijking: het aantal hotelovernachtingen steeg met 7 procent naar 13,9 miljoen. Dat betekent dat Airbnb 10,7 procent van de Amsterdamse overnachtingsmarkt in handen had, een verdubbeling ten opzichte van de 5,4 procent in 2015.



Het aantal beschikbare Amsterdamse appartementen of kamers op Airbnb zag ook meer dan een verdubbeling: van ruim 15.000 eind 2015 naar ruim 32.000 eind 2016.



Uitschieters daargelaten, steeg de gemiddelde prijs van een overnachting in een Airbnb-appartement van 136 naar 140 euro. De prijs van een kamer steeg van 86 naar 92 euro en de prijs van een kamer die je deelt met anderen van 62 naar 84 euro.



Airbnb sloot eerder een deal met de gemeente, die het onmogelijk moet maken appartementen meer dan 60 dagen per jaar te verhuren. Of dit de groei van Airbnb zal dempen zal in de loop van het jaar moeten blijken.