Geen extra beveiliging voor beschoten basisschool in Noord

Daar is geen aanleiding voor, zei burgemeester Eberhard van der Laan donderdag in de gemeenteraad. Over het motief van de beschieting tast hij nog in het duister.



De islamitische basisschool in de Dijkmanshuizenstraat is vermoedelijk rond oud en nieuw beschoten. Na de kerstvakantie werden kogelgaten in het gebouw aangetroffen, ook zijn er hulzen gevonden.



Volgens Van der Laan zijn ouders en medewerkers van de school enorm geschrokken. Vrijdagochtend vind in de school een bijeenkomst plaats aar aanleiding van de beschieting.



Kamervragen

Van der Laan zei niet te weten of de beschieting 'politiek of maatschappelijk gemotiveerd is', of samenhing met baldadigheid rond de jaarwisseling. PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de beschieting.



Hij wil onder meer van de minister van Veiligheid en Justitie weten hoe vaak islamitische instellingen in Nederland het afgelopen jaar zijn getroffen door vernielingen en bedreigingen en of extra beveiliging voor islamitische instellingen nodig is.