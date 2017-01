Gevaar afgenomen na alarm chemisch bedrijf Amsterdam

Bij het lossen van een tankwagen kwam een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide vrij. Die stof veroorzaakt bij inademing ernstige acute gezondheidseffecten.

Door de vrijgekomen stof ontstond er een witte zichtbare wolk die zich snel verspreidde. De brandweer meldt dat die wolk inmiddels is verdwenen en dat er geen gevaar meer is voor omliggende terreinen en gebouwen.



De A5 is uit voorzorgsmaatregelen nog steeds in beide richtingen afgesloten bij de aansluiting met de A10.



Sonneborn Refined Products, waar de melding vandaan komt, is een groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.