Grote zaal Stedelijk Museum acht maanden dicht

De vaste collectie en een groot deel van de tijdelijke expositie wisselen in de nieuwe opzet. Tot nu toe was de permanente collectie te zien in de oudbouw van het museum, een ruimte die werd gewaardeerd vanwege de perfecte lichtinval. De tijdelijke tentoonstellingen waren sinds de verbouwing vooral ondergebracht in de 1.100 vierkante meter grote raamloze kelderzaal van de nieuwbouw.



Deze ruimte gaat vanaf 2 oktober op slot om in het begin van de zomer van 2017 weer open te gaan. Voor de operatie is architect Rem Koolhaas ingeschakeld.



Het Stedelijk Museum werd vier jaar geleden heropend nadat het acht jaar lang zo goed als dicht was. De lange verbouwing en hoge kosten (127 miljoen) hadden tot flinke kritiek geleid.