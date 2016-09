'Gülenschool' Witte Tulp dreigt ouders met forse schadeclaim

De zaak is vergelijkbaar met die van basisschool De Roos in Zaandam, die vorige week vier boze moeders voor de rechter sleepte om ze te dwingen hun lastercampagne tegen de school te staken. Fethullah Gülen wordt door de Turkse regering gezien als de man achter de mislukte coup in Turkije.



Capuchon

Ook De Witte Tulp zegt schade op te lopen door de lastercampagne van zes ouders. ,,Ze hebben een commissie opgericht 'Veilig naar school' en een whatsappgroep, allemaal om ouders en leerlingen te benaderen om van onze school af te gaan,'' zegt Tuncay Catak.



,,Smaad, laster, bedreigen, ze doen alles. Al vele tientallen leerlingen zijn vertrokken, zelfs meer dan dat. Er stond hier vorige week een man met capuchon bij het hek kinderen lastig te vallen en te vertellen dat hij ze zou 'bevrijden' van onze school. Zij moeten daarmee stoppen. Wij stellen nu de ouders in een civiele zaak aansprakelijk. We hebben daar nog geen reactie op gehad.''



De Roos

Ondertussen gaat de zaak van die andere school die naar de rechter stapte om een lastercampagne te stoppen, De Roos in Zaandam, vanmiddag om vier uur verder met een overleg tussen de school en de ouders. De rechter in Haarlem zei vrijdag dat beide partijen weer om tafel moeten. Dat gebeurt vanmiddag op het stadhuis in Zaandam onder leiding van burgemeester Geke Faber.



Ook De Roos wil dat de lastercampagne tegen de school wordt stopgezet. Komen beide partijen er vanmiddag niet uit, doet de rechter uiterlijk 16 september uitspraak over de eis die De Roos vrijdag neerlegde: stoppen met de lastercampagne op Facebook en Whatsapp en het onder druk zetten van andere ouders om hun kinderen van de 'school van de landverraders' te halen.