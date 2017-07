GVB en Connexxion kampen met dreigend buschauffeurtekort

'Landelijk gaat de komende tien jaar veertig procent van de chauffeurs met pensioen. Dan kunnen we als vervoersbedrijf vaststellen dat we te maken hebben met behoorlijke knelpunten," zegt personeelsmanager Colin Breel van Connexxion.



Vanaf december wil het openbaarvervoersbedrijf 220 extra chauffeurs in de regio Amsterdam-Haarlem hebben aangenomen om de geplande uitbreiding van het busnetwerk te garanderen. Nu zijn er 1170 chauffeurs actief in dit gebied. Breel: "De routes worden uitgebreid, er is steeds meer behoefte naar personeel. Maar goede kandidaten vinden blijft lastig."



'Niet cool'

De meeste jongeren hebben het beroep buschauffeur niet hoog op het carrièrelijstje staan. De gemiddelde leeftijd van een Connexxion-chauffeur is 52 jaar. "Het beroep als busschauffeur is onder de nieuwe generatie niet cool. En dat is onterecht," meent Breel.



Het bedrijf wil daarom het imago opkrikken."Dat beeld van een middelbare man achter het stuur moet worden doorbroken. In een bus rijden is niet suf. Sommige bussen zijn 21 meter lang. Die zijn een uitdaging om goed van A naar B te rijden."